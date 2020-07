Juventus, Buffon nella storia: record di scudetti (Di lunedì 27 luglio 2020) Con la conquista dello scudetto, Gianluigi Buffon entra ulteriormente nella storia della Serie A Battendo la Sampdoria, la Juventus ha matematicamente conquistato il nono scudetto di fila; il 36esimo della sua storia. Ma a entrare nella leggenda è anche Gianluigi Buffon, ritornato a Torino dopo l’esperienza al Psg proprio per fare incetta di record. E dopo aver messo in tasca quello relativo al numero di presenze in Serie A, il portierone bianconero, come riporta La Gazzetta dello Sport, è ora diventato il calciatore ad aver vinto più scudetti in Italia: sono ben 10, nessuno come lui. E considerando che la sua avventura continuerà anche nel 2021, il record ... Leggi su calcionews24

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - Gazzetta_it : Eterno #Buffon, le mani su 10 scudetti: nessuno come lui #juventustricolore - LaStampa : Il portiere, sempre con la Juventus, ha vinto dieci volte il campionato italiano: nessuno come lui nella storia. Se… - Santini2008 : RT @RealPiccinini: Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7) e a v… - _juvenews : I bianconeri sui social diventano #Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, tutti in festa -