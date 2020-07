Juve, Bonucci: "Scudetto sofferto, che fatica con Sarri! (Di lunedì 27 luglio 2020) È arrivato il nono Scudetto consecutivo della Juventus che ha fatto scattare la festa sia in campo che negli spogliatoi. Nel post partita Bonucci ha sfogato la sua gioia per questo traguardo unico: " ... Leggi su corrieredellosport

raffaella : Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIME… - Gazzetta_it : #Bonucci: “Non ho parole, è stata dura. Dedicato a chi ha tifato da lassù” #Stron9er - tuttosport : #Bonucci: '#Juve, è lo #scudetto più bello! Ora il Lione' - mariollemm : RT @raffaella: Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII??… - vincenzodepalma : RT @raffaella: Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII??… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bonucci

«Siamo stati una squadra, fatta da grandi uomini, abbiamo continuato a dare tutto. Ora pensiamo allo scontro diretto con il Lione». Sono le parole a caldo di Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport ...Torino, 26 luglio 2020 - La Juventus è campione d'Italia per la nona volta consecutiva. I bianconeri non falliscono il secondo match point Scudetto e stendono la Sampdoria per 2-0 grazie alle reti di ...