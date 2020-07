Inchiesta camici, Fontana: “Non tollero dubbi su mia integrità, la verità verrà a galla” (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 lug – “Le critiche alle mie azioni di governo sono legittime e doverose, purché tengano conto della verità, non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari“. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale sull’indagine che lo vede coinvolto per una fornitura di camici ad Aria spa, la centrale acquisti della Regione. “Sono tuttora convinto che si sia trattato di un negozio corretto – sostiene Fontana -. Ma poiché il male è negli occhi di chi guarda ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento e di considerare quel mancato introito come un ulteriore gesto di generosità”, spiega il governatore in merito alle indagini in ... Leggi su ilprimatonazionale

