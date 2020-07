Il principe Harry aveva un account Instagram segreto (per flirtare con Meghan) (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche quello di Harry e Meghan sarebbe stato un flirt molto social: una storia fatta di like, commenti, post «audaci» passata attraverso un account Instagram segretissimo. Svelano anche questo le prime anticipazioni di Finding Freedom, biografia non autorizzata dei due duchi di Sussex scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand: un libro che sta facendo tremare il già precario equilibrio di Buckingham Palace, che racconta di gelosie (di lei, verso la coppia di cognati William e Kate), della frustrazione di lui inascoltato dal padre Carlo, ma anche di dettagli della loro storia d’amore mai raccontati prima. Leggi su vanityfair

ModaCorriere : Cressida Bonas, l'ex del principe Harry si è sposata in segreto (con finale da film) - ModaCorriere : Cressida Bonas, l'ex del principe Harry si è sposata in segreto (con finale da film) - VanityFairIt : Alla fine Harry è davvero l'uomo della sua vita (ma fa l'agente immobiliare) - BbbThe : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? - bruttobacarospo : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? -