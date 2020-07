I casi superano i 16 milioni. A Berlino 174 in una fattoria (Di lunedì 27 luglio 2020) Redazione Oltre 50mila contagi in Brasile per il quarto giorno consecutivo, con il numero totale di casi che sale a 2,4 milioni Oltre 50mila contagi in Brasile per il quarto giorno consecutivo, con il numero totale di casi che sale a 2,4 milioni. Non rallentano affatto i casi di Covid-19 nemmeno negli Stati Uniti, a circa 4,2 milioni di casi in tutto, che ne fanno ancora il Paese al mondo più colpito, con 68mila nuovi infetti nelle ultime 24 ore. Oltre 1,3 milioni i contagi totali in India, terzo Paese per numero di infettati dopo Usa e Brasile. Il coronavirus non arresta la sua galoppata, con il numero di casi complessivi nel mondo che ha superato quota 16 milioni. E l'Oms fa sapere di come i contagi, ... Leggi su ilgiornale

