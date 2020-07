Hysaj rigenerato dalla cura Gattuso (Di lunedì 27 luglio 2020) Top Hysaj dopo 179 presenze in serie A realizza il primo goal e che goal… Dopo aver dribblato con facilità irrisoria due giocatori del Sassuolo tira un diagonale imparabile per il portiere nero verde. Rischia addirittura la doppietta. Giocatore rigenerato dalla cura Gattuso. Immobile(Lazio) due rigore procurati e trasformati, oltre ad un autentico gioiello da vedere e far rivedere anche nelle scuole calcio. Giunge a 34 rete in classifica marcatori 101 in serie A.. Il record di Higuain è vicino e mancano due giornate. Verteout(Roma) cerca spesso e volentieri la verticalità. Glaciale dal dischetto contro la squadra che lo ha lanciato in Italia tre anni anni. E’ l’uomo del match. Kulesevski(Parma) giocatore dal talento sconfinato. Potenza e ... Leggi su ilnapolista

Salva con nome: "Gol di Hysaj". Solo a scriverlo tremano le mani dall'emozione. Nella sorpresa c'è la felicità più cristallina.Rigenerato dall'effetto Ringhio, ora sulla fascia la musica la detta ...

