Gli 80 anni di Bugs Bunny, il coniglio più irriverente dei cartoni animati (Di lunedì 27 luglio 2020) Buon compleanno Bugs Bunny ! Uno dei personaggi più celebri della storia dell'animazione, l'irriverente coniglio protagonista di tante storie della serie ' Looney Tunes ', compie 80 anni . La prima ... Leggi su tgcom24.mediaset

chetempochefa : «Raccogliendo, financo, tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un app… - davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - SkySport : Cristiano Ronaldo, scudetto a 35 anni: cosa facevano gli altri big alla sua età - edolaw76 : 1. Uno regala 350.000 euro al cognato e un altro ne smena 150.000 euro giocando (in borsa?) on line. 2. Un uomo co… - Sarah79344138 : RT @LaRagazzaDei1D: Un giorno, prima o poi, che gli piaccia o meno, il mondo deve ammettere che questa band, ha fatto la storia. Un rumor,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anni

Cineguru

Il Sudafrica è in lutto. Martedì 21 luglio, a 95 anni, se n'è andato dopo una breve malattia Andrew Mlangeni, l'ultimo attivista rimasto in vita tra coloro che Nelson Mandela volle accanto a sé nella ...È morto l'attore John Saxon, protagonista insieme a Bruce Lee del film I 3 dell'Operazione Drago. Lo riporta The Hollywood Reporter. Saxon aveva 83 anni ed e' morto di polmonite a Murfreesboro, in Ten ...