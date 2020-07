Giappone, indice attività complessiva peggiora anche a maggio (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Confermata in rallentamento l’economia Giapponese nel mese di maggio a dispetto della “riapertura” delle attività post lockdown. Lo conferma l’indice dell’attività complessiva, che segna ancora un dato negativo -3,5% dopo il -7,6% del mese precedente. Il dato è comunicato dal Ministero dell’economia. L’indicatore, che rappresenta una media pesata dell’andamento dei principali settori dell’attività economica, ha visto il settore delle costruzioni registrare un calo del 2,8% dopo il +0,1% precedente, mentre il settore terziario segna un -2,2% dopo il -7,7% precedente e quello industriale conferma -9% dopo il -9,8% precedente. Leggi su quifinanza

PaoloLuraschi : •Giovedì 30 luglio -Giappone:vendite al dettaglio giugno -UK:indice nazionale prezzi delle case -Spagna:prelimin… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone indice

Teleborsa

(Teleborsa) - Confermata in rallentamento l'economia giapponese nel mese di maggio a dispetto della "riapertura" delle attività post lockdown. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva, che segna ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Il leading indicator in Giappone, a maggio, e' stato rivisto a 78,4 da 79,3 della versione preliminare, ma in aumento rispetto al 77,7 di aprile, second ...