Fontana prova a difendersi in Consiglio regionale. Ma la pezza è peggio del buco: accusa Conte e Oms e cambia ancora versione sui camici (Di lunedì 27 luglio 2020) Quando si dice che la toppa è peggio del buco. Attilio Fontana stamattina si è presentato in Consiglio regionale per spiegare tutto il clamoroso fallimento nella gestione emergenziale partendo dall’inchiesta che lo vedo coinvolto in merito alla fornitura di camici. “Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire, per evitare di fare da cassa di risonanza a polemiche sterili e strumentali. Ma alla fine ho deciso di essere qui, non solo per riaffermare la verità, ma per voltare pagina“. Esordisce così in Consiglio regionale il governatore della Lombardia. Ma ecco che il governatore invece che chiarire accusa altri e cambia versione. ... Leggi su lanotiziagiornale

papadia_papadia : RT @ConteZero76: ...e comunque si è scoperto che Fontana è comunista. C'ho la prova ?? - laurazanoncelli : RT @aciapparoni: Non so se #Fontana ha sbagliato qualcosa, da garantista fino a prova contraria e !fino a giudizio definitivo è innocente.… - ConteZero76 : ...e comunque si è scoperto che Fontana è comunista. C'ho la prova ?? - Mirith_ : @cutolotto L'onestà ha mille sfaccettature, non si blatera, si dimostra. E qui, fino a prova contraria di Fontana n… - giuly2103 : RT @aciapparoni: Non so se #Fontana ha sbagliato qualcosa, da garantista fino a prova contraria e !fino a giudizio definitivo è innocente.… -