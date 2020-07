Flavio Briatore: «Al governo sono tutti ragazzini che non hanno fatto e non sanno fare un cavolo» (Di lunedì 27 luglio 2020) Non si ferma, Flavio Briatore. A Stasera Italia sferra altri colpi contro l’ammucchiata di governo. La fa letteralmente a pezzi. Una bocciatura senza possibilità di recupero. «Questi qui», dice parlando degli esponenti della maggioranza giallorossa, «non hanno mai lavorato un’ora nella loro vita. Non hanno mai chiesto un mutuo alle banche, non sono mai andati a negoziare con i sindacati». Bamboccioni, quindi. Flavio Briatore: «Al governo tutta gente senza esperienza» La verità è che «non hanno idea della vita reale», incalza Flavio Briatore. «Vivono in una bolla, fra di loro se la scrivono e se la ... Leggi su secoloditalia

giornalettismo : L'imprenditore del #Billionaire Flavio #Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale - annamariavasile : RT @giornalettismo: L'imprenditore del #Billionaire Flavio #Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale - borsatti_rita : RT @giornalettismo: L'imprenditore del #Billionaire Flavio #Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale - CiccioCampagna : @matteosalvinimi Flavio Briatore conosce la vita reale? ?? Il bue che dà del cornuto all'asino ?? - cappuccino888 : RT @giornalettismo: L'imprenditore del #Billionaire Flavio #Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Flavio Briatore: «Al governo sono tutti ragazzini che non hanno fatto e non sanno fare un... Il Secolo d'Italia Salvini, il povero Briatore e il governo che vive in una bolla

In questo video pubblicato da Matteo Salvini su Twitter possiamo ammirare un intervento di Flavio Briatore a Stasera Italia in cui si spiega che “Questi qui non hanno mai lavorato un’ora nella loro vi ...

Luglio da dimenticare per gli hotel: arrivi dimezzati negli scali sardi

In Costa Smeralda ha riaperto pure il Billionaire - all'inaugurazione c'era Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, insieme al padrone di casa Flavio Briatore - ma la parvenza di normalità si ferma ...

In questo video pubblicato da Matteo Salvini su Twitter possiamo ammirare un intervento di Flavio Briatore a Stasera Italia in cui si spiega che “Questi qui non hanno mai lavorato un’ora nella loro vi ...In Costa Smeralda ha riaperto pure il Billionaire - all'inaugurazione c'era Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, insieme al padrone di casa Flavio Briatore - ma la parvenza di normalità si ferma ...