Esclusiva: Osimhen-Napoli si chiude! Base d’intesa: 50 milioni più Karnezis (Di lunedì 27 luglio 2020) Una storia infinita, che va avanti per noi dallo scorso 18 maggio. Ci riferiamo al trasferimento di Victor Osimhen al Napoli, una trattativa destinata ad essere tra le più importanti dell’intera sessione di calciomercato, non soltanto perchè sarà il più grande investimento della gestione De Laurentiis. Ecco le ultimissime: come vi avevamo già anticipato, nell’operazione può entrare il portiere Karnezis, che piace il Lille. Nelle ultime ore c’è stata un’ accelerata con il diretto interessato che ha ormai sciolto tutte le riservare. Intendiamoci, la trattativa andrà lo stesso in porto, ma l’inserimento di Karnezis consentirebbe di risparmiare su qualche bonus. La Base d’intesa, infatti, è di 50 ... Leggi su alfredopedulla

