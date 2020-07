Conte: “Il Napoli è una squadra molto forte. Lukaku ha margini di miglioramento” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alla vigilia del match contro il Napoli, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato il campionato post pandemia, con partite ogni tre giorni. “Sicuramente questa è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti: bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro”. Con impegni tanto ravvicinati, anche chi in precedenza non aveva avuto spazio ha potuto dare il suo apporto. “Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, che hanno sempre lavorato. Ranocchia ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato risposte positive. Merito di questi ragazzi: si sono sempre messi a ... Leggi su ilnapolista

