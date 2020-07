Carlotta, morta a 18 anni a Mykonos. Si indaga sull'autonoleggio (Di lunedì 27 luglio 2020) Le otto amiche in vacanza in Grecia avevano affittato due jeep, che sono finite sulla scogliera. Ma i mezzi forse erano troppo vecchi e le ragazze non avevano l'età per guidarli Leggi su repubblica

valeria_frezza : Carlotta Martellini morta nell'incidente a Mykonos, le indagini: le auto noleggiate troppo vecchie - __Davide : #Carlotta, morta a 18 anni in un incidente a #Mykonos davanti alle amiche: L'abbiamo vista volare - louiscyfere : 18enne morta a Mykonos, la polizia: troppo vecchie le auto a noleggio -