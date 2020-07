Bocelli: 'Umiliato e offeso dal lockdown, l'ho anche violato' (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Confesso di aver disobbedito volontariamente al divieto di uscire durante il '. A dirlo è il cantante , intervenuto come ospite a un convegno in Senato molto discusso dal titolo ' Covid 19 in Italia: ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Anche Bocelli con i negazionisti del Covid: 'Umiliato e offeso da privazione libertà durante il lockdown' (VIDEO) - Adnkronos : #Bocelli: 'Umiliato dal divieto di uscire da casa, ho disobbedito' - repubblica : Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione della libertà durante il lockdown' - sandoly : RT @manginobrioches: Vorrei ricordare a #Bocelli 'umiliato e offeso dal lockdown' che quando ha cantato nel Duomo di Milano deserto, il gio… - Ventuanna : RT @DrApocalypse: #Bocelli: 'C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di cas… -