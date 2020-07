Beat Legend è un casual game musicale dedicato alle hit di AVICII (Di lunedì 27 luglio 2020) Beat Legend: AVICII è un casual game musicale basato sul sound dei 15 migliori successi del popolare produttore discografico e DJ svedese. L'articolo Beat Legend è un casual game musicale dedicato alle hit di AVICII proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Beat Legend: AVICII – Ecco il gioco per i dispositivi mobili – Prime impressioni… - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Beat Legend: AVICII - Ecco il gioco per i dispositivi mobili - Prime impressioni - GamesPaladinsIT : Beat Legend: AVICII - Ecco il gioco per i dispositivi mobili - Prime impressioni - android_italia : Beat Legend: AVICII – il gioco musicale arriva su iPhone e Android - fainformazione : Beat Legend: AVICII – un rhythm-action alla Guitar Hero! Se vi piacciono i giochi alla Guitar Hero e compagnia bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Beat Legend Beat Legend è un casual game musicale dedicato alle hit di AVICII TuttoAndroid.net Avicii, arriva il videogame 'Beat Legend'

Si intitola "Beat Legend: Avicii" il nuovo videogioco sviluppato da Atari che riporterà sugli smartphone almeno quindici hit - tra le quali "Hey Brother", "Levels", "Wake Me Up", "SOS", "The Nights", ...

Beat Legend: AVICII è il nuovo gioco ritmico dedicato al DJ scomparso

Atari e Hello There Games hanno annunciato un nuovissimo gioco rhythm-action per dispositivi mobile, chiamato Beat Legend: AVICII. Questo gioco musicale si ispira alle adrenaliniche esperienze musical ...

Si intitola "Beat Legend: Avicii" il nuovo videogioco sviluppato da Atari che riporterà sugli smartphone almeno quindici hit - tra le quali "Hey Brother", "Levels", "Wake Me Up", "SOS", "The Nights", ...Atari e Hello There Games hanno annunciato un nuovissimo gioco rhythm-action per dispositivi mobile, chiamato Beat Legend: AVICII. Questo gioco musicale si ispira alle adrenaliniche esperienze musical ...