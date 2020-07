Aboubakar Soumahoro lascia il sindacato Usb: “Devo meditare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Aboubakar Soumahoro lascia il sindacato Usb: “Devo meditare” Aboubakar Soumahoro ha presentato la lettera di dimissioni. Il sindacalista nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato in Italia (dove ha conseguito una laurea in sociologia) ha lasciato l’Usb, spiegando che il suo cammino nell’Unione sindacale di base “è giunto irrevocabilmente a termine”. Soumahoro ha scritto: “Care compagne, cari compagni ci sono momenti in cui bisogna saper meditare camminando, soprattutto se c’è in gioco la miseria, l’umiliazione e l’alienazione di donne e di uomini schiacciati da un sistema economico che genera disuguaglianze, sfruttamento e marginalità. Per me è giunto il ... Leggi su tpi

brongosalvatore : RT @ellyesse: Buongiorno! Stasera a Roma, per discutere con Aboubakar Soumahoro, Marco Damilano, gli altri ospiti e tutte le persone che… - stevebarzy : RT @ellyesse: Buongiorno! Stasera a Roma, per discutere con Aboubakar Soumahoro, Marco Damilano, gli altri ospiti e tutte le persone che… - federlor111 : RT @ellyesse: Buongiorno! Stasera a Roma, per discutere con Aboubakar Soumahoro, Marco Damilano, gli altri ospiti e tutte le persone che… - Max_Deidda : RT @ellyesse: Buongiorno! Stasera a Roma, per discutere con Aboubakar Soumahoro, Marco Damilano, gli altri ospiti e tutte le persone che… - frabarraco : RT @ellyesse: Buongiorno! Stasera a Roma, per discutere con Aboubakar Soumahoro, Marco Damilano, gli altri ospiti e tutte le persone che… -