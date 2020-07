Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 11:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 11.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI RISOLTO L’ INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE NAPOLI SULLA A24 Roma TERAMO, RALLENTAMETNI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO, MENTRE SI STA IN CODA Più AVANTI ALL’ALTEZZA DELL USCITA VICOVARO MANDELA SEMPRE IN DIREZIONE TIVOLI SULLA AURELIA ANCORA CODE PER INCIDETE TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI, TRE VEICOLI COINVOLTI IMPEDISCONO IL TRAFFICO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA, ATTUALMENTE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E ... Leggi su romadailynews

