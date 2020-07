Usa, venti fino a 145 chilometri orari e strade trasformate in fiumi: l’uragano Hanna si abbatte sul Texas – Le immagini (Di domenica 26 luglio 2020) Il primo uragano atlantico del 2020 si abbatte sul Texas, uno degli Stati più colpiti dalla pandemia da coronavirus: da sabato sono iniziate tempeste di pioggia, vento a 145 chilometri orari, mareggiate e inondazioni. Il Centro metereologico nazionale statunitense fa sapere che “Hanna“, questo il nome dato all’evento, “produrrà forti piogge soprattutto nel sud del Texas e in Messico, specialmente nel nord est, e che la quantità di pioggia prevista rischia di mettere in pericolo i residenti”. Nel frattempo un altro uragano ha colpito diverse aree degli Stati Uniti: Douglas classificato di categoria 4, tra i più potenti in atto, si è abbattuto sulle Hawaii e tra lunedì e martedì si sposterà ... Leggi su ilfattoquotidiano

