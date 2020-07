‘Uomini e Donne’, Francesca Brambilla conferma il flirt con l’ex tronista Alessandro Zarino: le sue parole (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la rottura con Veronica Burchielli, Alessandro Zarino sembrava aver ritrovato l’amore accanto alla Bona Sorte di Avanti un altro! Francesca Brambilla, almeno stando allo scoop riportato da Giornalettismo. Ben presto, però, Zarino aveva smentito il fidanzamento attraverso la pagina di Amedeo Venza. I più attenti in quell’occasione avevano già notato che Alessandro non si era espresso a proposito della frequentazione con la showgirl del quiz di Canale5 e avevano quindi ipotizzato che la loro conoscenza stesse proseguendo. A conferma di ciò, negli scorsi giorni i due hanno postato sui loro profili social alcune immagini che li ritraevano allo zoo e poi a Monopoli. Di seguito le immagini postate dai due e riportate da ... Leggi su isaechia

