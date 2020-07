Thorsby: «Andiamo a Torino con l’intenzione di fare una grande partita» (Di domenica 26 luglio 2020) Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: CRESCITA – «Un po’ me lo aspettavo. Sono cresciuto molto, questo è per me motivo di soddisfazione, anche se l’inizio è stato difficile. Sapevo che il primo anno di A sarebbe stato così, ma in quel momento sono stati importanti il presidente Ferrero, la società e i compagni. Ora che le cose vanno bene voglio ringraziarli pubblicamente». DEBUTTO – «Non lo posso dimenticare. Vivevamo un momento complicato, ma riuscimmo a vincere giocando bene. E dopo la storia è cambiata». ECOLOGIA – «È un processo lungo. Io ... Leggi su calcionews24

