Sony A7s III: specifiche più dettagliate negli ultimi rumor (Di domenica 26 luglio 2020) Mancano pochi giorni alla presentazione di Sony A7s III e le sue specifiche ormai non dovrebbero essere più un segreto di stato, infatti nelle ultime indiscrezioni abbiamo potuto osservare gran parte delle caratteristiche della nuova mirrorless, basteranno per rendere felici gli utenti? L’annuncio ufficiale arriverà il 28 di luglio, quindi tra un paio di giorni, ma ormai molto si è detto sulle specifiche di Sony A7s III. Secondo i vertici di Sony si tratterà comunque di un prodotto professionale che non solo soddisferà i clienti, ma addirittura andrà oltre le aspettative. In una recente intervista a Kenji Tanaka, VP e Senior General Manager di Sony Imaging Business, il manager ha dichiarato: Abbiamo ricevuto molte richieste, in ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Sony A7s III: specifiche più dettagliate negli ultimi rumor #tuttotek - H_Putra_Aditama : RT @pesanmata: Di Jual Sony a7s Lensa 50 f1,8 Lensa 35 f2,8 - MendemAO : RT @pesanmata: Di Jual Sony a7s Lensa 50 f1,8 Lensa 35 f2,8 - cepot2011_ : RT @pesanmata: Di Jual Sony a7s Lensa 50 f1,8 Lensa 35 f2,8 - pesanmata : Di Jual Sony a7s Lensa 50 f1,8 Lensa 35 f2,8 -