Sondaggio Ipsos, la simulazione sul prossimo Parlamento: così i partiti più piccoli possono essere decisivi (Di domenica 26 luglio 2020) Se la nuova legge elettorale, il Brescellum, verrà approvata (percorso che appare tutto in salita vista la reticenza all’interno della maggioranza di Italia Viva), la distribuzione dei seggi in Parlamento avverrà secondo i criteri di un sistema proporzionale. Come ogni sistema di questo tipo i piccoli partiti potranno anche avere un ruolo fondamentale, ed essere l’ago della bilancia, per garantire la formazione di una maggioranza. Questo però, nel caso del Brescellum, è subordinato a un elemento cruciale: la soglia di sbarramento. Al momento è al 5%, ma non è detto che non possa scendere al 3%. In questo caso si configurerebbero scenari molto diversi. Corriere della Sera Le simulazioni realizzate da Ipsos È quanto si osserva in una ... Leggi su open.online

