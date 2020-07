Olivia de Havilland è morta, l’attrice di Via Col Vento aveva 104 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Olivia de Havilland è morta pochissime ore fa. La famosissima attrice americana ha perso la vita dopo una vita spettacolare e a dir poco incredibile. Olivia de Havilland è morta poche ore fa. A darlo l’annuncio è l’Hollywood Reporter, che ha scritto della scomparsa della donna che per anni ha dominato Hollywood. Nata in … L'articolo Olivia de Havilland è morta, l’attrice di Via Col Vento aveva 104 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - RaiNews : #OliviaDeHavilland è deceduta oggi nella sua casa di Parigi. Era l'ultima sopravvissuta del cast stellare di 'Via c… - CineNewsit : È da poco uscita la notizia della morte di Olivia de Havilland (a 104 anni), una delle ultime icone della 'vecchia… - pissedblonde_ : RT @Lanternaweb: Ci ha lasciati oggi, a 104 anni, la grande attrice #OliviaDeHavilland, una delle ultime stelle dell’epoca d’oro hollywoodi… -