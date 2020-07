La Juventus batte 2-0 la Sampdoria ed è campione d’Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus vince lo scudetto con due giornate di anticipo. Dopo il match point sfumato contro l’Udinese alla Dacia Arena, la formazione di Maurizio Sarri non sbaglia e batte la Sampdoria per 2-0 conquistando il nono titolo consecutivo, 36esimo totale, grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata sul piano dei tiri in porta (2-3), ma non su quello del possesso palla, la svolta del match si registra al 7′ di recupero del primo tempo: Pjanic da calcio piazzato premia il movimento di Cristiano Ronaldo che si libera e col destro batte Audero per l’1-0 bianconero. Nella ripresa la Sampdoria parte bene e la Juve rivive i fantasmi di Udine: al 51′ Leris sfiora il palo. Pochi minuti dopo una duplice occasione ... Leggi su ildenaro

Alessandro Del Piero: "Se la Juventus batte l'ossessione alzerà presto la Champions" L'HuffPost

Con questo tweet Sandro Piccinini commenta il nono scudetto consecutivo da parte dei bianconeri, la Juventus ha battuto la Sampdoria per 2-0 e si è laureata campione d’Italia per la trentaseiesima ...

Nona sinfonia Juventus, dirige sempre Ronaldo

Un'altra perla nella collana di scudetti della Juventus, il nono consecutivo,, che porta il totale a 36 o 38, come rivendica il club bianconero che considera suoi i titoli cancellati da 'Calciopoli'.

