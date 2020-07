La consigliera di Tricase vittima di insulti sessisti da parte di un collega: «In Consiglio mi hanno isolata. Ho dovuto cambiare il modo di vestire» – L’intervista (Di domenica 26 luglio 2020) «Se non stai zitta ti violento», «Fai troppo poco sesso», «Sei andata a Roma per cercare i neg*etti, no?». Queste le frasi che il consigliere comunale Vito Zocco avrebbe pronunciato contro la collega Francesca Sodero del M5s di Tricase, piccolo comune di 17mila abitanti in provincia di Lecce, in Puglia. «L’ultimo insulto al bar davanti a diverse perone. Mi ha detto che, per calmarmi, avrei dovuto fare più sesso. Non ci ho visto più, così ho deciso di denunciarlo», ci racconta la consigliera. «Non sono arrivate le scuse» E, in effetti, a seguito della sua querela, è stato aperto un fascicolo per molestie. Prima gli insulti in commissione, poi in pubblico. I fatti si sarebbero verificati a partire dal 2018. ... Leggi su open.online

