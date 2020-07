In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: Fontana racconta altre balle: metà Pd e Iv pronti a salvarlo (Di lunedì 27 luglio 2020) Lombardia Fontana, nuove bugie. Ma mezzo Pd e Iv sono pronti a salvarlo Camici&Svizzera. Oggi il governatore in Consiglio di Paolo Frosina Ma mi faccia di Marco Travaglio I Legnanesi. “La Regione Lombardia nella gestione del Covid non ha Fatto errori” (Attilio Fontana, Lega, presidente Lombardia, 23.4). “Le abbiamo azzeccate tutte” (Giulio Gallera, FI, assessore regionale Welfare e Sanità, 6.4). Sono sempre i migliori quelli che non se ne vanno. Nei secoli Fedeli. “Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: … Le mosse di conte Emergenza al Parlamento, ma la task force al governo Domani alle camere. Il premier chiede all’Avvocatura un parere sulla proroga dei poteri speciali anti-Covid, ma decideranno ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Lo sgovernatore della Svizzera. I conti all’estero - fattoquotidiano : L'INTERVISTA Parla Vito Crimi, capo politico del M5S [di @lucadecarolis] #edicola #25luglio - fattoquotidiano : RILEVAZIONI Dopo l’accordo di Bruxelles il governo sale dal 57 al 61% di gradimento, Conte ancora di più. Cresce an… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: Fontana racconta altre balle: metà Pd e Iv pronti a salvarlo - clikservernet : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: Fontana racconta altre balle: metà Pd e Iv pronti a salvarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: Fontana racconta altre balle: metà Pd e Iv pronti a salvarlo Il Fatto Quotidiano Dai fondi ai progetti: il governo all'esame dell'Europa

La politica è – da sempre - un mix di cronaca e di prospettiva. Dove il segreto, per vedere chiaro, è distinguerle l’una dall’altra. Gestire la sopravvivenza – difendendosi dai trabocchetti dei nemici ...

Non solo investimenti: le due scosse per rilanciare il Mezzogiorno

Ci sono due numeri che danno il senso della sfida che l’Italia (e l’Europa) si giocano nei prossimi mesi. Il primo è il tasso di occupazione delle persone che hanno tra i 25 ed i 34 anni d’età, che è ...

La politica è – da sempre - un mix di cronaca e di prospettiva. Dove il segreto, per vedere chiaro, è distinguerle l’una dall’altra. Gestire la sopravvivenza – difendendosi dai trabocchetti dei nemici ...Ci sono due numeri che danno il senso della sfida che l’Italia (e l’Europa) si giocano nei prossimi mesi. Il primo è il tasso di occupazione delle persone che hanno tra i 25 ed i 34 anni d’età, che è ...