“Ho sofferto così tanto”. Aurora Ramazzotti, la confessione su mamma Michelle arriva soltanto adesso (Di domenica 26 luglio 2020) Aurora Ramazzotti è stata lodata per il coraggio con cui si è mostrata con i brufoli e imperfetta sui social. Accettarsi non è stato facile soprattutto durante l’adolescenza, quando non la giudicavano all’altezza della mamma Michelle Hunziker. La ragazza ha raccontato in un’intervista a “Ogni Mattina” su Tv8 che ha sofferto molto quando a 14 anni, un settimanale mise a confronto il suo aspetto fisico con quello della madre. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni – ha dichiarato Aurora – Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, ... Leggi su caffeinamagazine

