Guida TV: programmi di stasera, domenica 26 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 26.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Non dirlo al mio capo Fiction RAI2 90 Minuto/FBI Sport/Serie TV RAI3 A raccontare comincia tu Talk Show RETE4 Freedom – Oltre il confine Documentario CANALE5 Lion – La strada verso casa Film ITALIA1 Tutti pazzi per l’oro Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME 90 giorni per innamorarsi…prima dei 90 giorni Docureality CIELO Extortion Film TV8 Gomorra – La serie Serie TV NOVE Occhio alla penna Film Leggi su ascoltitv

