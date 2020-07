Formula 1 – La figlia di Raikkonen gioca a calcio con papà Kimi: ma la pallonata arriva proprio lì! [VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) Weekend di pausa per Kimi Raikkonen dopo i 3 appuntamenti consecutivi del primo scorcio di stagione di Formula 1. Il pilota dell’Alfa Romeo ha deciso di dedicarsi alla famiglia, trascorrendo un po’ di tempo con moglie e figli. Nelle storie Instagram postate dalla moglie Minttu, si vede Raikkonen intento a giocare a calcio con la figlia: il papà fa da ‘portiere’ la piccola calcia il pallone. Primo tiro tutto ok, ma al secondo la pallonata arriva proprio dove fa più male. E Minttu se la ride sui social: “poor daddy“, povero papino! Per vedere il VIDEO clicca qui >>> F1 – Raikkonen gioca a ... Leggi su sportfair

Un pilota discutibile. Forse, famoso per quel crashgate del 2008 a Singapore che fece tremare la Formula 1. Nel 2014 arriva il riscatto con la Formula E Nelson Piquet Jr. figlio di una leggenda della ...

Formula 1. Imola confermata,1° novembre si corre il Gran Premio dell'Emilia-Romagna

“Formula 1 Emirates Gran Premio Emilia-Romagna”: si correrà a Imola il prossimo 1^ novembre, riportandoil rombo dei motori dell’automobilismo mondiale sul circuito ‘Autodromo internazionale Enzo e Din ...

