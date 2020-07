Cosa c’entrano le Bahamas nelle indagini sul governatore Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) Se l’indagine sui camici in Lombardia è partita da un’inchiesta giornalistica di Report che, insieme al Fatto Quotidiano, aveva iniziato a comprendere l’anomalia di una commessa da 75mila camici – in piena emergenza coronavirus – affidata in maniera diretta alla ditta del cognato (e in parte della moglie) del governatore della regione Attilio Fontana e poi trasformata in donazione, la notizia che quest’ultimo sia tra gli indagati parte da una segnalazione bancaria che ha qualCosa a che vedere con le Bahamas. LEGGI ANCHE > Matteo Salvini dice che quella su Fontana è malagiustizia a senso unico Perché si parla tanto di Bahamas in relazione al caso di Attilio Fontana Prima di arrivare a conclusioni affrettate, in ... Leggi su giornalettismo

IlconteZio : @udogumpel Ma cosa c'entrano gli invalidi? Un po' di rispetto! - PeppePorcu : @mikytooday1 Mattoe Salvini, provi sempre a confondere le acque pensando che gli italiani sono dei c......l, tirand… - tonnoecipolla : @rubinos099 @francang1950 @MediasetTgcom24 Qui si parla di Polonia, paese nell'UE, cosa c'entrano gli arabi? Quando… - back_morena : @annamariamoscar @NicolaPorro @marco_gervasoni Ma si rende conto di cosa dice o è obnubilata da uno stolto livore!… - mefistofele8 : @SanLimone cosa c'entrano le acciughe sulla marinara? STUPIDO -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entrano Berlusconi: «Noi voteremmo sì al Mes per il bene del Paese» Corriere della Sera