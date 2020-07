Bologna-Lecce 3-2: Barrow beffa Liverani al 93'. Il Genoa resta a +4 (Di domenica 26 luglio 2020) Bologna - Il Lecce non riesce nell'impresa di rimontare due reti al Bologna e crolla al 93', restando così a -4 dal Genoa terz'ultimo. Match dai due volti al Dall'Ara, con un monologo rossoblù nella ... Leggi su corrieredellosport

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Lecce 2-2, rete di Falco F. (LEC) - 1926_cri : RT @Ruttosporc: Finale di Lecce - Bologna da ufficio inchieste. - sportface2016 : #BolognaLecce 3-2 | Le parole di #Orsolini nel post partita - vincemotta : RT @antoruotolo: Il #ManchesterUnited va in Champions conquistando il record di rigori a favore in una stagione di Premier League. Il #Lecc… -