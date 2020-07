Birindelli: “Sarri bravissimo, ma in alcune conferenze dimentica di essere alla Juventus” (Di domenica 26 luglio 2020) L’ex difensore della Juventus, Alessandro Birindelli, nel corso di un’intervista concessa a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio24’, ha espresso la sua opinione in merito all’attuale allenatore bianconero Maurizio Sarri: “Maurizio Sarri è stato bravissimo, ma se devo fargli una critica è per la comunicazione per come affronta le conferenze pre e post partita. In alcune circostanze è stato provinciale: è una persona vera, sincera, ma a volte dimentica di essere alla Juventus”. Leggi su sportface

