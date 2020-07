Altri migranti contagiati sbarcano in Sicilia: Conte non parla (Di domenica 26 luglio 2020) Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti in Sicilia, e alcuni di loro sono positivi al coronavirus. parlano i suoi ministri, i sindaci e i governatori ma Conte tace. La Sicilia è al collasso: parlano politici, sindaci e governatori ma il premier Conte non dice una parola e non fa visita ad una Lampedusa ormai al collasso. Forse il presidente del Consiglio starà pensando ad una strategia per arginare gli sbarchi selvaggi di questi giorni? Mentre lui pensa, continua inarrestabile l’ondata di sbarchi a Lampedusa. Centinaia gli arrivi in poche ore sull’isola dove si è superato il migliaio di migranti: molti di loro sono trattenuti a lungo sotto i gazebo del molo Favarolo e non all’hotspot ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” - LegaSalvini : #MORELLI: Non si fermano gli sbarchi, l’isola di Lampedusa è al collasso. Sono soprattutto i migranti positivi al C… - tg2rai : Nuovi sbarchi a #Lampedusa, il sindaco 'Pronto a dichiarare io lo stato d'emergenza'. 25 #migranti positivi. Al via… - massimi04366044 : RT @AzzurraBarbuto: Altri 140 migranti in alto mare. Indovinate alla fine dove sbarcheranno? In Italia, ovvio! - GiovanniPortel8 : RT @AzzurraBarbuto: Altri 140 migranti in alto mare. Indovinate alla fine dove sbarcheranno? In Italia, ovvio! -