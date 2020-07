Alessandro Canino in In alto mare e Più bella cosa – Video – Ora o mai più (Di domenica 26 luglio 2020) Alessandro Canino interpreterà In alto mare nella prima fase della terza puntata di Ora o mai più. Il cantante è molto contento del percorso fatto con la coach Loredana Bertè, soprattutto perchè al suo fianco sta tirando fuori un bel po’ di grinta. Nella seconda manche, Alessandro Canino intonerà invece Più bella cosa. Uno dei brani più storici della discografia italiana degli ultimi anni. Purtroppo le aspettative del concorrente e della giudice sono andate in fumo: solo il sesto posto nella classifica generale, dopo il quinto ottenuto nella seconda puntata di Ora o mai più. Alessandro Canino canta In alto mare e ... Leggi su giornal

GammaStereoRoma : Alessandro Canino - Brutta - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda ALESSANDRO CANINO - BRUTTA - Lindali98 : #NowPlaying Alessandro Canino - IO on #FastCast4u.com - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Alessandro Canino - Brutta -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - MIRKOCCHI : @LucillaMasini Non è stata incisiva. Licenziata e sostituita dal cantante Alessandro Canino. -

