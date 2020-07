Usa e Cina in lotta con le strategie del passato (Di sabato 25 luglio 2020) Ai tempi della dinastia Ming, tra il 1405 e il 1433, l’ammiraglio cinese Zheng He lanciò una spedizione navale sui cui fini e strategie ancora gli studiosi di storia militare si accapigliano. Mobilitando una flotta che per stazza, tecnologia e numero di vascelli ridicolizzava l’Invencible Armada che l’impero spagnolo avrebbe, invano, varato un secolo e mezzo più tardi contro la Corona inglese, Zheng navigò nelle acque contese oggi tra Stati Uniti e Cina, da Giava all’India, dal Mar Cinese Meridionale all’Oceano Indiano, fino al Corno d’Africa dove il presidente Xi Jinping estende la sua influenza e lo Stretto di Hormuz, chiave d’accesso al petrolio iraniano. Non aveva in mente un piano coloniale, non asserviva le potenze locali, limitandosi a predicare la superiorità ... Leggi su huffingtonpost

