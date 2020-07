Uomini e Donne, Gemma e Nicola al capolinea? Lui rompe il silenzio (Di sabato 25 luglio 2020) “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è in pausa estiva, ma i suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé, a maggior ragione se si chiamano Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.In questi giorni è impazzata sul web la notizia (che sembrava ufficiale) secondo cui i due si sarebbero lasciati (anche se in realtà nessuno o quasi è rimasto sorpreso!). Lui, però, in un’intervista a “Uomini e Donne Magazine” ha chiarito la situazione: che cosa ha detto? Scopriamolo leggendo questo articolo!Uomini e Donne: il motivo shock del (presunto) addioL’indiscrezione sulla fine della frequentazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (il “famoso” ex “Sirius”), è arrivata dal “solito” blogger Amedeo Venza. L’ex protagonista del ... Leggi su pianetadonne.blog

