Troppa Inter per il Genoa, doppietta di Lukaku e Sanchez: il 3-0 vale il 2° posto (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter espugna il Ferraris e torna al secondo posto in classifica. Sono tre punti pesanti messi in cassaforte che sono stati firmati dal solito Lukaku , grande protagonista con una doppietta, e dal... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Troppa Inter Troppa Inter per il Genoa, doppietta di Lukaku e Sanchez: il 3-0 vale il 2° posto Gazzetta del Sud Lukaku: "Io contento, ma questa Inter può fare di più"

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "A livello personale sono contento, a livello di squadra possiamo fare di più. Penso che abbiamo una bella squadra, non è facile rimanere in seconda posizione, però dobbiamo co ...

Lukaku 23 gol e tanti rimpianti: “L’Inter ha perso troppi punti in Serie A”

Con la doppietta al Genoa, Lukaku è salito a 23 gol in Serie A. Dopo la partita il bomber belga in un’intervista si è detto rammaricato, molto, per i tanti punti persi: “Abbiamo grossi rimpianti, abbi ...

