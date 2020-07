Traffico Roma del 25-07-2020 ore 19:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati dal relazione sulla via Pontina Traffico di rientro in città Ci sono code da Castel Romano a Castel di Decima ancora rallentata la circolazione sulla via Litoranea da Castel Fusano a Tor San Lorenzo stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo oggi e domani dalle 20:30 possibili chiusura al Traffico tra via dei Cerchi e via Terra massima di Ercole e anche per questo fine settimana per lavori la circolazione della ferrovia regionale Roma Lido Sara interrotta a partire dalle 21:30 tra Acilia e Colombo In alternativa è possibile utilizzare le linee di bus 040 60 70 sulla linea ad alta velocità Roma Napoli Traffico ferroviario è fortemente rallentato a causa di un incendio divampato nei pressi della ... Leggi su romadailynews

TIRegionale : @robertadeiana Ciao, il treno 21831 è a Roma Nomentana con 30 minuti di ritardo per un guasto tecnico sulla linea e… - romadailynews : Traffico Roma del 25-07-2020 ore 19:30: Luceverde Roma Ben ritrovati dal relazione sulla… - romadailynews : ?? New Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 19:30' on @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 19:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - zazoomblog : Traffico Roma del 25-07-2020 ore 18:30 - #Traffico #25-07-2020 #18:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Interrogati i carabinieri di Piacenza incastrati da microspie in auto

Emergono ulteriori elementi circa la "caserma degli orrori" di Levante a Piacenza, sequestrata e finita sotto le luci della ribalta per gli illeciti compiuti dai carabinieri ora indagati e, pare, sott ...

Il capo della “banda di Piacenza” scoppia a piangere davanti al Gip

Roma, 25 lug. (askanews) – “Se l’interrogatorio dura più di tre ore significa che c’è la volontà di spiegare”. Anche il leader del gruppo dei carabinieri di Piacenza finiti nell’inchiesta Odysseus, qu ...

Emergono ulteriori elementi circa la "caserma degli orrori" di Levante a Piacenza, sequestrata e finita sotto le luci della ribalta per gli illeciti compiuti dai carabinieri ora indagati e, pare, sott ...Roma, 25 lug. (askanews) – “Se l’interrogatorio dura più di tre ore significa che c’è la volontà di spiegare”. Anche il leader del gruppo dei carabinieri di Piacenza finiti nell’inchiesta Odysseus, qu ...