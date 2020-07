Sparatoria in un supermercato a Cormano, bimba ferita durante rapina: le immagini della telecamera di sicurezza (Di sabato 25 luglio 2020) È stata operata per l’estrazione dal polpaccio di parte di un’ogiva del proiettile la bambina di cinque anni di origine egiziana rimasta ferita ieri durante una rapina a un supermercato Eurospin di Cormano (Milano) in cui è rimasta ferita anche una guardia giurata. Colpita di rimbalzo dal proiettile, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il rapinatore, un italiano di 64 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni dopo alcune ricerche. In casa aveva una pistola con matricola abrasa. Il rapinatore, operaio saltuario, incensurato, ha subito ammesso le sue responsabilità raccontando che le sue condizioni economiche si erano aggravate per via del lockdown. Ecco la scena ripresa dalle telecamere di ... Leggi su ilfattoquotidiano

