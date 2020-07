Simeone: «Zenga come un padre per me, la Sardegna è un luogo unico» (Di sabato 25 luglio 2020) Giovanni Simeone ha parlato al settimanale Sportweek raccontandosi a 360°: queste le parole dell’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone si è raccontato a 360° al settimanale Sportweek. Queste le parole dell’attaccante del Cagliari. CORSA – «Io lo so che corro troppo, me lo dicono tutti, Zenga compreso. Avevo bisogno di tempo per capirlo e me lo sono preso con il lockdown. Mi sono rivisto qualche gara del Cagliari, mio padre mi ha mandato dei video di partite ed allenamenti dell’Atletico ed ho potuto vedere i movimenti dei suoi attaccanti. Ho capito che se invece di fare 12 chilometri a partita mi fossi comportato come loro avrei avuto qualche gol in più». ATTACCANTE – «Io bomber da 20 gol a campionato? ... Leggi su calcionews24

