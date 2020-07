Serie A, 36ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare del 26 luglio, Juventus-Sampdoria… (Di sabato 25 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 17ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 26 luglio.BOLOGNA – LECCE Domenica 26/07 h. 17.15CALVARESECARBONE – LO CICEROIV: SACCHIVAR: GIACOMELLIAVAR: TEGONICAGLIARI – UDINESE Domenica 26/07 h. 19.30PASQUABINDONI – PASSERIIV: MARINIVAR: DI PAOLOAVAR: DEL GIOVANEH. VERONA – LAZIO Domenica 26/07 h. 19.30VOLPIVALERIANI – GALETTOIV: ROSVAR: FABBRIAVAR: MELIROMA – FIORENTINA Domenica 26/07 h. 19.30CHIFFIDI IORIO – VECCHIIV: GUIDAVAR: MAZZOLENIAVAR: DE MEOSPAL – TORINO Domenica 26/07 h. 19.30ABISSOPERETTI – DI VUOLOIV: LA PENNAVAR: ROCCHIAVAR: FIORITOJuventus ... Leggi su mediagol

