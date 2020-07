Salerno, “Giffoni Jazz Festival” all’Arena del Mare. Programma (Di sabato 25 luglio 2020) Anteprima per il “Giffoni Jazz Festival” in Programma il 31 luglio 2020 presso Arena del Mare Piazza della ConcordiA. “Snarky Puppy” – Bill Laurance, pianoforte; Michael League, basso elettrico, in concerto. Salerno, città dalla grande tradizione Jazz, inizia la stagione dei festival live con un’anteprima internazionale che anticipa la seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020, evento … Leggi su 2anews

hungrypromo : RT @FareculturaMag: Salerno: anteprima del “Giffoni Jazz Festival” alla Arena del Mare con Bill Laurance e Michael League. - hungrypromo : RT @Scisciano: Anteprima “Giffoni Jazz Festival” 31 luglio 2020 presso Arena del Mare Piazza della Concordia – Salerno - hungrypromo : RT @CinqueColonne: Salerno inizia la stagione dei festival live con un'anteprima internazionale che anticipa la seconda edizione del Giffon… - aSalerno_it : #salerno Giffoni, il talento campano di Serpico, De Concilio e Caiazzo alla conquista di Masterclass Cult - FareculturaMag : Salerno: anteprima del “Giffoni Jazz Festival” alla Arena del Mare con Bill Laurance e Michael League.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno “Giffoni Imprenditore arrestato a Nocera, anche abusi sessuali nei suoi supermercati - L'amministratore della società 365: IlCorrierino.com