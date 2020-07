Presidente Federcalcio Nigeria: “Osimhen, mi ha detto: ‘Sono felice, renderò Napoli orgogliosa'” (Di sabato 25 luglio 2020) Radio Kiss Kiss lancia una nuova esclusiva sull’affare che vede il Napoli impegnato per portare a casa Victor Osimhen. Con un tweet ha infatti riportato le parole del Presidente della Federcalcio Nigeriana che conferma il passaggio “Il Presidente della Federazione calcistica della Nigeria Pinnick: “Ho appena sentito Osimhen. Mi ha detto: «Presidente sono felice, renderò Napoli orgogliosa»” ESCLUSIVA Il Presidente della Federazione calcistica della #Nigeria #Pinnick: “Ho appena sentito #Osimhen. Mi ha detto: <Presidente sono felice, ... Leggi su ilnapolista

MondoNapoli : Presidente Federcalcio Nigeria: 'Osimhen mi ha detto che renderà Napoli orgogliosa' - - napolista : Presidente Federcalcio Nigeria: “#Osimhen, mi ha detto: ‘Sono felice, renderò Napoli orgogliosa'” Lo riporta radio… - LacasadelloSpor : E' morto il presidente della federcalcio Boliviana #SInka Luis Salinas E' morto per le complicazioni causate dal… - sportface2016 : #calcio | #Bolivia, deceduto il presidente federale Cesar #Salinas: lottava da un mese contro il #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Federcalcio

Corriere dello Sport.it

Dopo la confisca definitiva il Salaria Sport Village, il più grande centro sportivo non solo di Roma, ma di tutta Italia, diventerà la ‘Casa delle Nazionali' grazie alla collaborazione tra Roma Capita ...“Lippi? Non ne sono al corrente, ho soltanto letto. Non vuole essere un modo di sfuggire alla domanda: quando conoscerò le questioni riguardo l'incontro, potrò dire di più. Mancini è l’allenatore che ...