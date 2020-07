Osimhen, l’amico giornalista: “Stasera arriverà l’ufficialità” (Di sabato 25 luglio 2020) Si avvicina l’annuncio di Osimhen al Napoli Omar Akatugba, amico e giornalista di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss … L'articolo Osimhen, l’amico giornalista: “Stasera arriverà l’ufficialità” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

napolista : Akatugba: “Stasera potrebbe arrivare l’ufficialità di #Osimhen al #Napoli” Il giornalista nigeriano amico del calc… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Osimhen, l’amico-giornalista Akatugba: “Oggi può arrivare la fumat… - tuttonapoli : Osimhen, l'amico giornalista: 'Stasera può arrivare l'ufficialità, ieri incontro fino a tarda sera...' - InterMagazine2 : OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'L'auspicio è quello di concludere per fine settimana l'affare con il Napoli, Vi… - calciomercato_m : MERCATO - D’Amico: 'L’operazione Osimhen-Napoli è in fase di definizione, per ora c'è silenzio, fin quando non verr… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen l’amico 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista