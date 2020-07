Nuovi sondaggi: Ipsos, Lega sempre in testa, ma in calo, come il Pd, M5S e FdI crescono (Di sabato 25 luglio 2020) A pochi giorni di distanza dal vertice Ue sul Recovery Fund, il governo Conte vede aumentare il suo consenso: l’indice di gradimento dell’esecutivo registra un +4%, passando dal 57% al 61%, il livello più elevato del Conte Bis Leggi su firenzepost

viannnn0 : quelli bravi e nuovi chiedono con sondaggi su google cosa dovrebbe fare il comune - FirenzePost : Nuovi sondaggi: Ipsos, Lega sempre in testa, ma in calo, come il Pd, M5S e FdI crescono - charlesxmile_ : Perché votare #FDAonYoutube nei sondaggi di @BimbedellaF 1. Tutti sappiamo che vogliamo un canale YouTube e video c… - Zaffr7 : RT @falljngswift: Io già pronta ai nuovi sondaggi con anche folklore, NON VEDO L’ORA - falljngswift : Io già pronta ai nuovi sondaggi con anche folklore, NON VEDO L’ORA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi sondaggi Nuovi sondaggi: Ipsos, Lega sempre in testa, ma in calo, come il Pd, M5S e FdI crescono Firenze Post Nuovi sondaggi: Ipsos, Lega sempre in testa, ma in calo, come il Pd, M5S e FdI crescono

MILANO – Un nuovo sondaggio politico, realizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’, – i cui risultati sono sostanzialmente pro governo giallorosso e contro Salvini – fotografa la situazione aggior ...

Carabinieri Piacenza, il sondaggio. Possiamo ancora fidarci di qualcuno?

Di chi (o di che cosa) dobbiamo ancora avere fiducia? La domanda non è così peregrina in un Paese che ha visto crollare buona parte delle sue certezze in poco più di un quarto di secolo. Il sondaggio, ...

MILANO – Un nuovo sondaggio politico, realizzato da Ipsos per il ‘Corriere della Sera’, – i cui risultati sono sostanzialmente pro governo giallorosso e contro Salvini – fotografa la situazione aggior ...Di chi (o di che cosa) dobbiamo ancora avere fiducia? La domanda non è così peregrina in un Paese che ha visto crollare buona parte delle sue certezze in poco più di un quarto di secolo. Il sondaggio, ...