Nba, Zion Williamson dei Pelicans torna a Disney World (Di sabato 25 luglio 2020) Zion Williamson è tornato nella bolla. E non è nemmeno la notizia migliore per i Pelicans, le cui ambiZioni playoff dipendono dalla loro stellina 20enne che il 16 luglio era stato costretto a lasciare ... Leggi su gazzetta

