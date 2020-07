Napoli-Sassuolo 2-0: il VAR salva Gattuso, poker di gol annullato ai neroverdi (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli conquista tre punti pesanti in chiave quinto posto superando con un rotondo 2-0 il Sassuolo di De Zerbi, punito immeritatamente dalle reti di Hysaj e Allan. Da sottolineare i quattro gol annullati ai neroverdi per fuorigioco. Al netto dei sette cambi di formazione rispetto alla partita contro il Parma, la mentalità tattica non cambia ma sono troppi gli errori commessi da un Napoli a tratti irriconoscibile. Tra passaggi approssimativi, situazioni di gioco confusionarie e chiamate del... Leggi su 90min

