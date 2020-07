Napoli, Hysaj: «Troppi errori, occhio al Barcellona. Futuro? Sono sereno» (Di domenica 26 luglio 2020) Elseid Hysaj ha parlato al termine della partita vinta contro il Sassuolo: le dichiarazioni del terzino del Napoli Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Sassuolo. PRESTAZIONE CON GOL – «Sono molto contento per questo primo gol con il Napoli. Mi dispiace che non ci fossero i tifosi, ma lo dedico comunque alla mia famiglia e a mia moglie. Spero di farne altri». QUATTRO GOL SUBITI – «Sono stati quattro gol arrivati da errori nostri. Menomale che c’è il VAR perché loro erano in posizione di fuorigioco, ma dobbiamo stare più attenti». VAR – «Il Sassuolo gioca il pallone come il ... Leggi su calcionews24

