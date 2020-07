Meteo, da lunedì 'bomba' di caldo sull'Italia: afa e picchi di 40 gradi LE PREVISIONI (Di sabato 25 luglio 2020) Da lunedì arriva il sull'Italia , con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al sud, e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche temporale sulle Alpi. Sono le PREVISIONI del sito ... Leggi su leggo

patriziarutigl1 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO, da lunedì #CALDO #BOOM, sarà il #PEGGIORE con #TEMPERATURE a 40°. Le #PREVISIONI http… - ilmeteoit : #Meteo: #ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO, da lunedì #CALDO #BOOM, sarà il #PEGGIORE con #TEMPERATURE a 40°. Le… - ilmeteoit : #Meteo #ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO: già da #Lunedì il #RUGGITO dell'ANTICICLONE #AFRICANO sull'ITALIA. Le… - Sicilianodoc7 : RT @Adnkronos: #Meteo: ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO SUPER CALDA, già da #Lunedì ONDATA AFRICANA dal #DESERTO del #SAHARA. La TENDENZA https… - Adnkronos : #Meteo: ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO SUPER CALDA, già da #Lunedì ONDATA AFRICANA dal #DESERTO del #SAHARA. La TENDE… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo lunedì

iLMeteo.it

Da lunedì arriva il caldo sull'Italia, con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al sud, e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche temporale sulle Alpi. Sono le previsioni del ...Come anticipato, i temporali e gli acquazzoni previsti per le prossime ore saranno principalmente relegati ai settori interni, salvo l’eccezione per le coste ioniche della Basilicata. Nel corso della ...