Messa e rosario domenica 26 luglio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 25 luglio 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 26 luglio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. ... Leggi su sportface

